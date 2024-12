Vacilou, o áudio vazou! Antes de ir a motel, Matheus Gonçalves fez pedido curioso para nova amante

Do mesmo criador de “Toma o remédio, pelo amor de Deus!”, Matheus Gonçalves, jogador do Flamengo, voltou a cair em mais uma sedutora armadilha do destino. O atacante de 19 anos novamente vacilou e deixou ser gravado num quarto de motel, na madrugada do último sábado (21/12).

Todo conteúdo explícito, claro, a reportagem do portal LeoDias vai preservar, mas um áudio em especial chamou a atenção. Desta vez, o atleta fez um pedido bastante curioso para a mulher que o acompanhou, chamada Amanda Bastos.

“Tenta não vir de salto, porque você é grandona. Se vir de salto, tu me passa”, pediu Matheus encarecidamente, num áudio enviado a ela, sua “nova amante”.

Amanda, que trabalha como influenciadora nas redes sociais, afirma que quando aceitou sair com Matheus, não sabia que ele estava em um relacionamento, e só ficou sabendo depois de ter sido informada por uma amiga sobre o status de namoro do craque do time carioca.

Matheus, como é de conhecimento, reatou o namoro com Duda Britto, mesmo após as recentes puladas de cerca. Ela, inclusive, publicou vídeos recentes com ele em seu perfil no TikTok.

Matheus e Amanda já se conheciam e mantinham contato via redes sociais. No sábado, ele a convidou para um show e, em seguida, eles foram juntos para um motel, onde encerraram a noite.

Há três meses, cabe lembrar, o portal LeoDias deu em exclusividade as conversas e os áudios dele, enviados para três mulheres diferentes enquanto também se relacionava com Duda Britto.