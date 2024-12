Veja quanto cada clube ganha de premiação por posição no Brasileirão 2024

O Brasileirão 2024 chega ao fim neste domingo (8), definindo campeão, vagas em competições internacionais e os rebaixados. Além das emoções em campo, o desfecho também é significativo financeiramente, com uma premiação milionária para os clubes com base em suas posições finais na tabela.

A premiação por desempenho no Campeonato Brasileiro não é paga pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas sim pela detentora dos direitos de transmissão do torneio.

A verba destinada aos prêmios equivale a 30% do total arrecadado com os direitos de TV aberta e fechada, sendo dividida proporcionalmente entre os clubes, exceto os rebaixados, que não recebem nada.

A quantia que cada clube embolsa depende do seu lugar na tabela. O campeão fatura a maior fatia, 10% do montante total, enquanto o vice-campeão fica com 9,5%. Os valores são ajustados anualmente pela inflação, garantindo incrementos constantes. Veja a seguir a premiação de 2024 por posição:

Premiação do Brasileirão 2024