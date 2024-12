Vereador eleito Zé Lopes comemora aniversário com família, amigos e apoiadores; FOTOS

No último domingo (8), o vereador eleito Zé Lopes celebrou seu aniversário em grande estilo, reunindo amigos, familiares e importantes lideranças políticas. O evento foi também uma oportunidade para festejar sua recente vitória nas eleições municipais, marcando o início de sua trajetória na política.

Acompanhado de sua noiva, Sofia Brunetta, que teve papel essencial durante a campanha como marketeira política e principal apoiadora, Zé Lopes agradeceu o apoio recebido e reafirmou seu compromisso com o mandato. “Esse é um momento de celebração, mas também de renovação do compromisso com todos que confiaram em mim”, disse.

Que esta nova etapa traga ainda mais conquistas para Zé Lopes! Veja fotos cedidas para a coluna Douglas Richer: