Via Verde Shopping traz o melhor do cinema com estreias emocionantes

A programação de cinema desta semana está recheada de superproduções imperdíveis! Entre os grandes destaques, está a aguardada estreia de “Mufasa: O Rei Leão” chegando aos cinemas com estreia para o dia 19 de dezembro, mas os fãs terão a chance de assistir à superprodução da Disney em primeira mão, nas sessões de pré-estreia do Cine Araújo, a partir de 18 de dezembro.

O filme conta a história de origem de Mufasa, pai de Simba, e de seu irmão Scar, anos antes dos eventos do clássico O Rei Leão. A trama, narrada por Rafiki, Timão e Pumba, revela como o jovem Mufasa, órfão e solitário, se conecta com Taka, o leão herdeiro da linhagem real. Com um elenco de vozes estrelado por Beyoncé, Blue Ivy Carter, Donald Glover e Seth Rogen, oferecendo uma experiência cinematográfica única.

Disponível desde o dia início da semana,”Kraven: O Caçador” adapta o famoso vilão do Homem-Aranha para as telonas, contando a história de vingança que o levam a se tornar o maior e mais temido caçador do mundo. Estrelado por Aaron Taylor-Johnson, o filme também conta com grandes nomes como Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger e Alessandro Nivola. Dirigido por J.C. Chandor e com um roteiro de Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk, Kraven: O Caçador promete ação e adrenalina para os fãs de super-heróis e anti-heróis.

Além das estreias imperdíveis, o Cine Araújo continua com uma seleção de filmes que já são um sucesso de público. Wicked: Parte Um mergulha nos bastidores de O Mágico de Oz, revelando uma jornada mágica e envolvente. Já “Gladiador II” traz a grandiosidade da Roma Antiga com batalhas épicas, sob a direção de Ridley Scott. A animação “Moana 2” promete novas aventuras emocionantes para os fãs da jovem exploradora, com uma trama que explora a tradição e a coragem.

“Sting – Aranha Assassina” traz o suspense e mistério de uma aranha assassina que desafia tudo o que se sabe sobre criaturas perigosas. “Solo Leveling – Segundo Despertar” é uma nova aventura épica, com uma história de heróis, luta e superação que vai emocionar os fãs de animes e histórias de fantasia.

O cinema nacional também brilha com “Ainda Estou Aqui”, um drama profundo sobre o amor, a perda e a superação, e “Inexplicável”, que mistura mistério e tensão em uma trama de arrepiar.

Aproveite a programação especial e garanta seus ingressos disponíveis para compra no site oficial do Cine Araújo ou nos terminais de autoatendimento do Via Verde Shopping. Consulte os horários e sessões no site https://www.ingresso.com/.