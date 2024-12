VÍDEO: grafite transforma elevado da Dias Martins em obra de arte a céu aberto

O Elevado Dias Martins, em Rio Branco, está ganhando um toque especial de arte, aproximando-se de sua inauguração. O artista Mahatma Mahá, conhecido por suas obras que integram o grafite e a valorização da biodiversidade amazônica, está trabalhando em um mural vibrante que promete encantar os moradores da capital acreana.

O vídeo, gravado na tarde desta quinta-feira (5), mostra parte do elevado já adornado com uma onça-pintada, rica em detalhes e cores que destacam sua imponência. Também é possível ver o início de um tucano, ainda em processo de finalização, e áreas do elevado preparadas para novas intervenções artísticas.

Mahatma Mahá, que é arquiteto e urbanista, utiliza sua arte para dar visibilidade à rica fauna da Amazônia. Suas criações, que incluem telas, murais e grafites, trazem um impacto visual que conecta o público à natureza.

O Elevado da Dias Martins, que está em construção desde o início do ano, ainda não tem data para ser inaugurado, mas já desponta como uma galeria de arte ao ar livre.

Com as obras ainda em andamento, a expectativa é de que mais espécies amazônicas ganhem vida nas paredes do elevado, tornando-o um marco cultural e ambiental para Rio Branco.

Veja o vídeo: