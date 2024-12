Vídeo: quatro filhotes de leão nascem no Zoológico de São Paulo

Quatro filhotes de leão nasceram no Zoológico de São Paulo, na zona sul da capital paulista. Os bebês chegaram em novembro e estão na “maternidade”, uma área restrita do zoo. Para que os visitantes possam vê-lo, uma TV será instalada no local.

O pai dos filhotes é o leão Django, que chegou da Dinamarca ao zoológico paulista quando tinha apenas 1 ano. A mãe, Erindi, veio da Holanda.

Como ainda não é possível saber o sexo dos bebês, eles ainda não foram batizados. Eles vão ter nomes inspirados nos personagens de O Rei Leão.

Ao todo, o Zoo SP conta com 18 leões, formando o maior plantel da espécie em zoológicos do Brasil e um dos maiores da América Latina.