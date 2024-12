Viúva do Apóstolo Rina aciona a Justiça por controle da Bola de Neve

A briga pelo controle da Igreja Bola de Neve após a morte do fundador, o Apóstolo Rina, ganhou mais um capítulo na última sexta-feira (29/11). A viúva do religioso, Denise Seixas entrou na Justiça pedindo a anulação de reintegração de posse da congregação, da qual era vice-presidente na época do acidente.

De acordo com o UOL, a ação ainda inclui o pedido para que a autora assuma o controle da congregação. Em contato com a página, Anderson Alves Albuquerque, novo advogado de Denise Seixas, há indícios de irregularidades no pedido de reintegração de posse feito à Justiça pelo diretor financeiro da Bola de Neve, Everton Cesar Ribeiro.

A defesa da viúva alegou que o processo foi aberto sem legitimidade, contrariando o estatuto social e as normas legais da Igreja Bola de Neve, da qual sua cliente seria a presidente por sucessão.

Viúva renunciou a comando na Bola de Neve

A pastora Denise Seixas, ex-mulher do fundador e líder da Igreja Bola de Neve, Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, aceitou deixar o cargo de vice-presidente da instituição em agosto deste ano, no acordo de divórcio entre os dois.

O documento foi assinado quase três meses antes da morte de Rina, no dia 17 de novembro, em um acidente de moto na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, interior paulista. Durante o velório dele, uma minuta da renúncia que não estava assinada por Denise causou uma confusão entre familiares e membros da igreja, em meio a uma disputa pelo comando da Bola Neve.

O acordo de divórcio, ao qual o Metrópoles teve acesso, mostra, contudo, que Denise havia concordado, no dia 27 de agosto, em renunciar seu cargo como vice-presidente da Bola de Neve, permanecendo com o título de cofundadora e o cargo de pastora, recebendo uma remuneração de R$ 10 mil por mês, além do plano de saúde da igreja.

“Em relação à estrutura e participação na organização religiosa Igreja Evangélica Bola de Neve, Denise renuncia, a partir da assinatura do presente acordo, seu cargo como vice-presidente, permanecendo com o título de cofundadora e com o cargo de pastora”, diz uma das cláusulas do acordo, no item sobre “partilha de bens do casal”.

Durante o velório, a minuta da renúncia de Denise provocou uma confusão em uma das salas da administração da igreja, na Lapa, zona oeste de São Paulo. A pastora disse que queriam que ela assinasse o documento sem ter lido antes.

Em nota, a Igreja Bola de Neve afirmou que o papel vazado no velório estava dentro de um envelope, onde estavam arquivados outros documentos da rotina administrativa da igreja, dentre eles, a minuta do pedido de renúncia, “formulada com o consentimento da pastora Denise Seixas, no momento em que renunciou à vice-presidência”.

Ainda segundo a igreja, o envelope com todos os documentos foi “arrancado da mão da prestadora de serviços pelo pai de Denise”. O pedido não teria sido entregue à pastora no dia do velório, “em respeito ao clima de tristeza e consternação dos membros da Bola de Neve e da família do Apóstolo, e igualmente pelo fato de que ela já havia renunciado”.

Em nota ao Metrópoles, a defesa de Denise Seixas afirmou que as partes não formalizaram o divórcio, estando apenas separadas de fato: “Ressalta-se que a referida minuta nunca foi levada ao Judiciário, e as partes estavam discutindo a possibilidade de uma reconciliação”.

O texto diz ainda que uma minuta de divórcio não pode tratar da administração da Igreja Bola de Neve, uma associação sem fins lucrativos que não pertence a nenhuma pessoa específica, mas sim à coletividade de seus fiéis.

egundo o documento, “conforme dispõe o artigo 16 do estatuto da associação, na ausência do presidente da Igreja, o vice-presidente assume automaticamente o cargo. Seguindo essa norma estatutária, na data de hoje, a Sra. Denise compareceu à sede da Igreja para iniciar suas atividades como presidente em exercício”.

A defesa de Denise Seixas encerra afirmando que ela está “comprometida em dar continuidade ao trabalho realizado pelo Pastor Rina, com quem compartilhou 24 anos de união e construiu uma trajetória marcada pelo amor e pela devoção a Deus”.

Confusão no velório pela liderança

O que era para ser um momento de emoção e despedida do fundador e líder da Igreja Bola de Neve, Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, acabou em babado, gritaria e confusão.

De acordo com a página Fuxico Gospel, no Instagram, a ex-esposa do religioso e vice-presidente da congregação até então, Denise Seixas, teria recebido, ainda durante o velório, um documento de renúncia ao cargo de presidente, que assumiria automaticamente com o falecimento dele.

Testemunhas contaram que o documento foi apresentado por uma pessoa ligada ao advogado da igreja e estaria camuflado em meio a outros papéis relacionados ao sepultamento do líder religioso.

Ao perceber a tentativa, Denise Seixas se recusou a assinar o papel, o que causou um verdadeiro alvoroço nos bastidores, com direito a bate-boca e troca de empurrões. O auê todo teria acontecido dentro de uma das salas da administração da Igreja Bola de Neve.

Após todo o mal-estar, a então vice-presidente se dirigiu ao salão principal e falou com os fiéis. No discurso, ela falou sobre momentos de dor e superação que enfrentou ao lado do apóstolo, descreveu as contribuições para o ministério e o impacto que causou na vida das pessoas. Além disso, ela afirmou que ele foi “o cara que eu mais amei na vida”.

A notícia da morte

Apóstolo Rina morreu no dia 17 de novembro após um grave acidente de moto. O religioso retornava para São Paulo pela Rodovia Dom Pedro, no km 129, no momento do acidente.

Rina sofreu fratura na clavícula e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas Unicamp, mas não resistiu. O acidente aconteceu por volta das 16h.

A assessoria de imprensa da Bola de Neve publicou nota de pesar na noite de domingo (17/11). “Com profunda dor, informamos o falecimento do Apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da Igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo”, começou o comunicado.

E seguiu com o relato: “Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido”.