Você precisa conhecer essas 4 ferramentas de produtividade com IA

Ao longo de 2024, incorporei quatro ferramentas de inteligência artificial e produtividade que fizeram diferença na minha rotina. Essas soluções focadas atendem a necessidades reais do dia a dia, sem promessas exageradas, mas com impactos claros no trabalho.

Uma das descobertas mais transformadoras foi o you-TLDR, que resume vídeos do YouTube em segundos. A ferramenta elimina a necessidade de pular entre partes do vídeo em busca de informações relevantes.

Durante os testes, os resumos entregaram a essência do conteúdo original, com falhas apenas em vídeos com muito ruído de fundo.

Outra mudança veio com o Startpage, um buscador que substituiu o Google na minha rotina. A qualidade dos resultados se manteve alta, mas sem anúncios personalizados me seguindo.

Para quem preza por privacidade online, é uma escolha notável.

Para produção de conteúdo, o Framedrop resolveu um problema comum: adaptar vídeos longos para formatos curtos. A ferramenta identifica automaticamente os momentos mais relevantes e gera clipes otimizados para redes sociais. Desde que comecei a usar o recurso, o engajamento nos meus posts aumentou.

Por fim, o Blaze.today se tornou indispensável em comunicações diárias. Com atalhos de texto, consigo responder emails e mensagens de clientes em segundos, economizando minutos preciosos.

Testes gratuitos e diferentes preços

O mercado oferece opções para diferentes orçamentos

OStartpageé gratuito, enquanto ferramentas comoyou-TLDR,FramedropeBlaze.todayoperam com planos mensais, divididos entre versões básicas e profissionais.

Todas oferecem período de teste gratuito, permitindo avaliar qual melhor se adapta às suas necessidades.