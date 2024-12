“Wicked” bate marca de 1 milhão de espectadores no Brasil

O filme “Wicked” bateu a marca de 1 milhão de espectadores no Brasil. Lançado em novembro, o longa-metragem fez história ao ter a maior bilheteria de lançamento do gênero na história.

A notícia foi compartilhada pela Universal Pictures Brasil no X, o antigo Twitter. À CNN, o estúdio ainda revelou que somente no Brasil, o filme que é uma adaptação do musical da Broadway, já acumulou mais de 22 milhões de reais de renda, de acordo com informações da Comscore.

Após o primeiro final de semana de exibição, a produção superou títulos como “Chicago” (2002), “Mamma Mia” (2008) e “Os Miseráveis” (2012), que detinha o recorde de melhor estreia de uma adaptação da Broadway globalmente (US$ 103 milhões – cerca de R$ 600 milhões).

“Wicked” é um prelúdio do clássico “O Mágico de Oz” e acompanha a história de Elphaba, uma jovem que, por ter a pele verde, é mal interpretada e ainda não conhece seu verdadeiro poder, e de Glinda, uma mulher popular e ambiciosa que ainda não descobriu sua verdadeira identidade.

O filme é estrelado por Cynthia Erivo (“Harriet” e “The Outsider”) e Ariana Grande (“Brilhante Victória” e “Sam & Cat”). Nomes como Jonathan Bailey (“Bridgerton“), Jeff Goldblum (“Jurassic Park”) e a vencedora do Oscar Michelle Yeoh (“Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”)