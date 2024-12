Zambelli pede que TRE reveja “com carinho” decisão que a cassou

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pediu, nesta segunda-feira (16/12), aos ministros do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, (TRE-SP) que revejam “com carinho” seus votos pela cassação do seu mandato.

“Eu peço aos ministros do TRE com todo respeito, com todo carinho, para que eles revejam os votos deles e se atenham aos dados e fatos que contenham já nas contestações em que eu tive direito a ampla defesa. Esses sim podem ser julgados”, declarou a parlamentar a jornalistas na Câmara dos Deputados.

Na sexta (13/12), o TRE-SP formou maioria para cassar o mandato de Zambelli e torná-la inelegível por oito anos. O placar atual é de 4 a 0 pela condenação. A Corte conta com sete membros.

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) foi proposta pela também deputada federal Sâmia Bomfim (PSol). Zambelli teria cometido abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O julgamento foi suspenso após um pedido de vistas da juíza Maria Cláudia Bedotti.

“Nunca questionei”

Nesta segunda, a deputada disse que “nunca questionou a democracia”, mas que pediu sempre mais transparência no processo eleitoral.

“Eu nunca questionei o fato da urna violável ou não violável. O que eu sempre questionei foi a transparência nas eleições. Eu nunca questionei a democracia deste país, eu nunca questionei ao que fosse ligado diretamente às eleições. O que eu sempre questionei foi […] ter mais transparência”, argumentou Zambelli.

Segundo a congressista, ela não convenceu seus eleitores de “uma fraude”, já que um milhão de eleitores votaram nela. Em 2022, a parlamentar recebeu 946.244 votos.

“Eu não convenci meus eleitores sobre uma possível fraude no processo eleitoral, até porque quase um milhão de pessoas compareceram às urnas para dar volta em mim. Se eu tivesse de alguma maneira influenciado essas pessoas, elas não teriam comparecido às urnas para fazer esse voto de confiança em mim”, declarou.