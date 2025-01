10 jogos clássicos que completam 20 anos em 2025 e você não fazia ideia:

Diversos jogos clássicos foram lançados em 2005, sendo um ano foi especial para os fãs de videogames. Lançados para Playstation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance e PC, títulos como God of War, Resident Evil 4 e Shadow of the Colossus revolucionaram seus gêneros e deixaram sua marca na história. Diante disso, para celebrar 2025, o TechTudo preparou uma lista com games que foram lançados há 20 anos e se tornaram marcos da era de ouro dos games. Confira, abaixo, outros títulos que completam duas décadas com informações de enredo, gameplay e plataformas onde jogar.