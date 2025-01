15 melhores jogos baseados em filmes para se sentir parte da trama

Jogos baseados em filmes são parte importante do mundo dos games. Títulos como Enter the Matrix ,Toy Story 3 e Indiana Jones and The Great Circle são alguns exemplos dos que adaptam tramas de forma livre. Já títulos como Ghostbusters (2019) e Mad Max (2015) trouxeram novas histórias a um universo conhecido do cinema, fazendo com que os jogadoresfazer parte da história. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com os 15 melhores jogos baseados em filmes. Em cada item, você encontra informações de gameplay, enredo e onde jogar.