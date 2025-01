A portas fechadas, Bolsonaro admite Michelle em chapa presidencial num único cenário

Publicamente, Jair Bolsonaro afirma que ele será o candidato à Presidência, mesmo inelegível, e diz que sua esposa, Michelle Bolsonaro, deve concorrer ao Senado. A portas fechadas, porém, o ex-presidente já admite uma chapa presidencial sem o seu nome, incluindo Michelle como vice. A possibilidade, porém, só é colocada na mesa numa eventual prisão do capitão reformado.

Hoje o nome visto como o mais forte para fazer a dobradinha com a ex-primeira-dama é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A chapa Tarcísio-Michelle seria vista como a melhor opção, se o ex-presidente for condenado à prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado.

Como informou a coluna, Bolsonaro avalia que, com uma eventual eleição de Tarcísio como presidente e Michelle como vice, ele se beneficiaria de um indulto para tirá-lo de trás das grades.

Bolsonaro chegou a compartilhar com auxiliares próximos a avaliação de que seu peso como cabo eleitoral até aumentaria, se fosse preso, mas esse, evidentemente, não é seu desejo.

Caso esteja em liberdade na eleição de 2026, Bolsonaro planeja lançar seu nome tendo um de seus filhos como vice. A preferência é pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. A estratégia seria similar à adotada por Lula, quando foi preso na Lava-Jato.