Um estudo realizado por um comitê gestor dos institutos Aleias, Alziras, Foz e Travessia Políticas Públicas revelou que o Acre ocupa a 9ª posição no ranking nacional de mulheres em cargos de liderança. A pesquisa, baseada em dados coletados entre dezembro de 2023 e março de 2024, foi divulgada na quinta-feira (2) pela página oficial do Centro de Liderança Pública (CLP).

A análise considera não apenas secretarias, como também procuradorias, controladorias e casas militares, instituições ligadas diretamente ao chefe do Executivo na maioria dos estados.

VEJA MAIS: Pimenta: as mulheres brilharam e quebraram tabus no governo Gladson em 2024

Alagoas lidera o ranking nacional com 54% de participação feminina, enquanto o Acre alcança 27%. Na região Norte, o estado fica em segundo lugar, atrás apenas do Amapá, com 41%.

No entanto, dados da Secretaria de Administração do Estado (Sead) mostram que, das 49 secretarias e autarquias do Acre, 17 são lideradas por mulheres, representando 33,33% da gestão estadual. A diferença nas porcentagens decorre da metodologia da pesquisa, que excluiu alguns órgãos, como ouvidorias, defensorias, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Essa representatividade é significativa em um estado onde 50% da população é feminina. Das 830.018 pessoas no Acre, 414.686 são mulheres. Entre os 37.600 servidores públicos ativos, as mulheres somam 21.370, o equivalente a 56,84%.

O governador Gladson Cameli tem adotado medidas para fortalecer a presença feminina no governo. Ele reativou a Secretaria Estadual da Mulher, nomeou a primeira mulher a liderar a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas e também foi pioneiro ao empossar uma mulher no Comando-Geral da Polícia Militar.

“Essas líderes não estão nessas posições apenas por serem mulheres, mas por sua dedicação, competência e trajetória profissional. Qualquer pessoa que cumpra seu papel e dê o melhor de si pode alcançar grandes conquistas”, afirmou Cameli.

Sobre o desempenho do Acre no ranking, o governador destacou que os números refletem os valores de seu governo. “Esses índices mostram que nossas ações estão inspirando a população. Quero que as mulheres vejam que não há limites para os cargos que elas podem ocupar”, concluiu.