Acre não fará manifestações para lembrar os dois anos dos atos de bolsonaristas na Praça dos Três Poderes

No Acre, pelo menos na capital Rio Branco, os dois anos dos atos de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília, quando seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro promoveram um quebra-quebra nas sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário, vão passar em brancas nuvens. Não ocorrerão manifestações para lembrar os atos de Brasília, informaram lideranças do PT e de organizações contrárias aos partidos de direita que formam o entorno do chamado bolsonarismo.

O vereador André Kamai (PT) disse que, a princípio, a possibilidade de manifestações chegou a ser discutida dentro do partido, mas os atos não foram concretizados. Indagado sobre as razões de não haver os atos, o presidente do diretório regional do PT, Daniel Zen, limitou-se a dizer que não haveria manifestações.

Em Brasília, na véspera dos dois anos dos atos de 8 de janeiro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos sobre o caso no Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou um balanço das ações realizadas sobre o assunto. Um documento assinado pelo ministro destaca os números de responsabilizados pelos ataques: 898 pessoas. Segundo o balanço, desse total, 371 foram condenadas a penas privativas de liberdade e 527 receberam penas alternativas por terem realizado Acordo de Não Persecução Penal.

Pelo menos uma acreana, a empresária Michele Lacerda, natural de Rio Branco, estava em Brasília participando dos atos e chegou a ser presa. No Acre, pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel do 4º BIS (Batalhão de Infantaria e Selva) foram presas por terem relação com o bolsonarismo e com os atos em Brasília — embora não tenham ido à capital.