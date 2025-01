O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou um conjunto de dados referentes ao período de janeiro a novembro de 2024, onde registram o desaparecimento de 328 pessoas no estado do Acre durante o período.

A média é de 40,63 desaparecimentos a cada 100 mil habitantes, superando a média de desaparecimentos nacional, de 37,62. A maioria dos desaparecidos são homens, com 204 casos registrados, contra 120 mulheres. Outros quatro pessoas não tiveram o sexo informado.

Quanto à faixa etária dos desaparecimentos, pessoas com mais de 18 anos são maioria, sendo 218, já pessoas entre 0 e 17 anos registram 97 casos de desaparecimento. Outras treze não tiveram sua idade revelada.

Enquanto aos meses do ano, o que teve maior taxa de desaparecimento foi outubro, com 44, seguido por setembro com 41 e agosto com 35. O mês de novembro é o com menor número de registros, com apenas 15, entretanto os dados enviados não estão completos.