Acre terá ano sem grandes enchentes, mas vidente alerta para praga de gafanhotos

O vidente Valter Arauto prevê que o Acre passará por um ano de equilíbrio climático em 2025, sem grandes alagações ou tremores. Porém, ele alerta para uma ameaça significativa à agricultura local. Em entrevista ao Notícias da Hora, Arauto afirmou:

“Vejo que a natureza vai dar uma pausa e tudo ficará equilibrado sem alagações e sem tremores, porém uma nuvem de gafanhotos será notícias, pois tal praga vai devastar a agricultura local, afetando a economia, infelizmente, neste quesito.”

Apesar da previsão negativa para a economia agrícola, o vidente destacou que 2025 também será marcado por acontecimentos importantes que trarão reconhecimento ao estado. “Os tempos de muito reconhecimento e destaque estão chegando e o estado deverá se orgulhar sempre, pois dentre pouco tempo, pelos eventos ufológicos significativos na região, pelas descobertas de grandes jazidas e pelo encontro da cidade perdida, tanto de nível nacional como global, a ótica de todos os de fora será outra.”

Valter Arauto já acertou diversas previsões no passado, como a morte de Jô Soares e o acidente aéreo da Chapecoense. Em dezembro de 2023, ele previu um “apagão tecnológico” no Acre. Meses depois, em agosto de 2024, o estado enfrentou um blecaute de mais de quatro horas devido a uma falha no Operador Nacional do Sistema, afetando bancos, supermercados e serviços de internet.

As palavras do vidente para 2025 deixam o estado em alerta. Enquanto a trégua climática promete alívio, a praga de gafanhotos pode trazer impactos econômicos graves. Por outro lado, os eventos e descobertas mencionados por Arauto podem colocar o Acre sob os holofotes do Brasil e do mundo.