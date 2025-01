Acre terá centro de inteligência para reforçar segurança em região de fronteira com o Peru

O Governo Federal planeja inaugurar, em fevereiro, um centro de inteligência em Cruzeiro do Sul, Acre, em uma área próxima à fronteira com o Peru. O objetivo é intensificar o combate ao tráfico de drogas e outras atividades ilícitas, já que a região é estratégica devido à inauguração do porto de Chancay, no Peru, operado pela empresa chinesa Cosco.

O terminal, que fica cerca de 70 quilômetros de Lima, é considerado um ponto favorável para o aumento do comércio entre a China e a América do Sul, mas também desperta preocupações relacionadas à segurança.

O novo centro será o primeiro de um modelo de postos de inteligência que o governo pretende implementar nas demais fronteiras do país. A iniciativa visa não apenas monitorar essas áreas, mas também fortalecer o combate a organizações criminosas que operam na região amazônica.

Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo, responsável pelo projeto, a integração das fronteiras é fundamental para mitigar riscos e desarticular redes de tráfico e contrabando.

Além do centro de inteligência no Acre, o governo está elaborando outras medidas para enfrentar o crime organizado, incluindo a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e um projeto de lei “antimáfia”.