Aleac presta homenagem a Antônio Miranda, pai do senador Alan Rick: “Reputação ilibada”

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Antônio Miranda, pai do senador Alan Rick, ocorrida na madrugada desta segunda-feira (20).

Os deputados afirmaram que Antônio, natural do Ceará, construiu família e uma reputação ilibada no Acre.

Veja a nota na íntegra:

Nota de Pesar

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) vem a público prestar condolências, aos familiares e amigos, do Sr Antônio Milton Miranda, pai do senador da República Allan Rick, que faleceu na madrugada desta segunda-feira, 20.

Antônio Miranda, era natural de Ubajara, no Ceará, e veio para o Acre muito jovem, onde constituiu família e construiu uma reputação ilibada, de homem trabalhador e empreendedor. Participou, por exemplo, da construção da primeira ponte sobre o rio Caeté, em Sena Madureira.

O pai do senador Allan Rick, tinha 81 anos, e atualmente estava morando em Portugal, junto a dois de seus cinco filhos. Ele faleceu em decorrência de diabetes.

Neste momento de dor e pesar, desejamos o refrigério e o consolo necessários para superar esta perda.

Mesa Diretora

Assembleia Legislativa do Estado do Acre