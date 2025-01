Além de “Ainda Estou Aqui”: conheça 5 filmes de Walter Salles

O filme “Ainda Estou Aqui” ganhou destaque nesta quinta-feira (23) ao receber três indicações ao Oscar 2025. Apesar do longa, que continua disponível nas telonas, o diretor Walter Salles é responsável por outros clássicos do cinema nacional.

Sucesso de bilheteria e de crítica, o filme protagonizado por Fernanda Torres segue repercutindo até mesmo internacionalmente e mesmo com a sua estreia realizada em 7 de novembro de 2024, a produção segue disponível em salas de cinema mesmo após dois meses de exibição.

Em entrevista ao podcast norte-americano The Next Best Picture, Walter Salles disse recentemente que não demorará tanto, como de costume, para lançar uma nova obra.

“Central do Brasil”

Uma de suas principais produções é o filme “Central do Brasil”, de 1998, que foi protagonizado por Fernanda Montenegro, que chegou a ser indicada ao Oscar como Melhor Atriz por sua atuação. Apesar de não ganhar a estatueta, o longa recebeu 17 prêmios em 16 eventos, sendo sete para a protagonista.

O longa está disponível no catálogo da Netflix para reprodução e para aluguel e compra no Globoplay, Prime Video e Apple TV+.

“Diários de Motocicleta”

Em 2004, Salles lançou um filme que conta a história de Che Guevara (Gael García Bernal), um jovem estudante de Medicina que, em 1952, decide viajar pela América do Sul com seu amigo Alberto Granado (Rodrigo de la Serna).

A viagem é realizada em uma moto, que acaba quebrando após 8 meses. Eles passam a seguir viagem por meio de caronas e caminhadas, conhecendo novos lugares e pessoas. Em Machu Pichu a dupla conhece uma colônia de leprosos e questiona a validade do progresso econômico da região, que privilegia apenas uma pequena parte da população.

“Linha de Passe”

Em 2008, Walter Salles se aventurou no drama, com uma pitada de esporte. Nesta trama, quatro irmãos são criados pela mãe, que trabalha como empregada doméstica e está mais uma vez grávida de pai desconhecido. Com a ausência do pai, os irmãos lutam por seus sonhos e um deles vê seu talento como jogador de futebol a esperança de uma vida melhor.

Sandra Corveloni, que dá vida à Cleusa no filme, recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes, na França, por sua atuação.

O longa está disponível para compra e aluguel no Prime Video e na Apple TV+.

“Na Estrada”

Antes de “Ainda Estou Aqui”, o diretor havia trabalhado no longa-metragem “Na Estrada”, lançado há 12 anos. Protagonizado por Kristen Stewart e baseado no livro de Jack Kerouac, a trama conta a história de Sal Paradise (Sam Riley), um jovem escritor que começa uma viagem para encontrar inspiração após a morte do pai.

O filme está disponível no período de teste gratuito do canal Telecine no Prime Video.

“Terra Estrangeira”

O filme conta a história de Alex (Fernanda Torres), uma jovem de São Paulo que vive em Lisboa, onde trabalha como garçonete e enfrenta um relacionamento complicado com Miguel (Alexandre Borges), um músico com dependência de heroína.

Em 2015, “Terra Estrangeira” entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O longa está disponível para streaming pela Netflix e Globoplay.

Neste sábado (25), o Cinesesc São Paulo realizará uma reexibição especial do longa-metragem. Confira mais informações.