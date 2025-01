Apesar da explosão de casos, Acre está livre do sorotipo 3 da dengue; especialistas fazem alerta

O Acre todo está em estado de emergência, a partir de decreto do Governo do Estado publicado no início de janeiro, por conta do avanço dos casos de arboviroses, mais especificamente dengue, zika e chikungunya.

Só em 2024, em todo o estado, entre as semanas epidemiológicas 1 e 52, foram registrados 6.031 casos prováveis de dengue — um aumento de 13,3% na comparação com o ano de 2023, quando foram registrados 5.321 casos prováveis. No final do ano passado, uma pessoa morreu por conta da doença e outro óbito segue em investigação.

No ano passado, o Acre foi o 13º estado em incidência de dengue no Brasil e o segundo maior da região Norte, ficando atrás apenas do Amapá.

Na última quinta-feira (23), a Prefeitura de Rio Branco informou que mais de 800 notificações de casos suspeitos de dengue foram registradas nos últimos 15 dias, o que fez com que a capital também decretasse situação de emergência.

Onze municípios apresentam maior número de notificações, sendo Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Epitaciolândia os mais afetados. Entre os casos suspeitos de dengue no ano passado, 24 evoluíram com sinais de alarme, indicando risco de complicações graves.

Um fator de atenção tem colocado em alerta os estados de São Paulo, Minas Gerais, Amapá, Paraná e Rio de Janeiro, pois lá já foram registrados casos do sorotipo 3 do vírus da dengue, que não circulava no Brasil há 17 anos. O Acre, por enquanto, está livre, com apenas os sorotipos 1 e 2 em circulação.

“Sabe-se que a infecção pelo sorotipo 3 da dengue, quando ocorre após uma infecção anterior pelo sorotipo 1, tende a causar sintomas mais graves. E uma parte significativa da população sem imunidade para a dengue 3 foi recentemente infectada pela 1”, afirma o virologista Maurício Lacerda Nogueira, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), em entrevista concedida ao Estadão.

O sorotipo 3 que circula hoje no Brasil é de uma linhagem diferente daquela dos anos 2000, praticamente extinta. Segundo especialistas, é provável que ela tenha vindo da região do Caribe, que, por sua vez, importou o sorotipo do continente asiático. “O vírus foi importado. Ele estava saindo do Brasil e nós o trouxemos de volta”, diz Nogueira.

É provável que alguém na região tenha contraído a doença, vindo para o Brasil e, aqui, tenha sido picado por um Aedes aegypti. “Assim a coisa toda começa. E isso explica como ele reapareceu”, resume o infectologista. A variante foi detectada pela primeira vez em Roraima, em 2023, e desde então tem se espalhado para outros estados.

Como uma nova variante costuma tomar o espaço das anteriores, os especialistas não descartam que a DENV-3 se torne predominante em algum momento.

“É um fenômeno de alternância”, diz Fernando Spilki, virologista da Universidade Feevale e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vigilância Genômica de Vírus e Saúde Única. “A imunidade que se forma em um ano pode alterar a disseminação dos vírus que vão aparecer no ano seguinte”, acrescenta.