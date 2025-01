Após audiência de custódia, atacante do Humaitá vai responder em liberdade

Após audiência de custódia na manhã desta quinta, 23, na 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça, em Porto Velho, Rondônia, o atacante Alesson Henrique, do Humaitá, foi liberado e responderá às investigações em liberdade.

Intolerância racial

Alesson Henrique foi acusado de intolerância racial pelo goleiro Vitão, do Porto Velho. O atleta da Locomotiva afirmou ter sido chamado de “preto safado” durante o confronto pela Copa Verde nessa quarta, 22, e por isso o atleta do Humaitá foi preso após o fim da partida no estádio Aluízio Ferreira.

A diretoria do Humaitá publicou nas redes sociais uma nota oficial afirmando ser contra o racismo e todo o tipo de preconceito.

“O doutor Samuel Costa fez a defesa do Alesson dentro da verdade. Ocorreu uma discussão de jogo e em nenhum momento nosso atleta cometeu injúria racial”, afirmou o diretor de futebol do Humaitá, Kinho Brito.

O elenco do Humaitá retorna nesta quinta à capital acreana e volta aos treinos nesta sexta. O Tourão estreia no Campeonato Estadual na segunda, 27, às 16 horas, contra a Adesg.