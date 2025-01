O time do Rio Branco perdeu o seu segundo confronto na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na tarde desta terça-feira (7). O placar foi 3×0 e já elimina matematicamente o time acreano da competição, que não somava pontos até o momento.

Apesar do placar largo, o time paulista não fez um jogo esperado para o elenco que possui, e o clube acreano proporcionou uma boa partida contra o Timão, com bons momentos, principalmente na segunda metade do primeiro tempo e primeiros 15 minutos do segundo tempo.

Ao longo de todas as participações do clube, o Estrelão somou apenas oito pontos, tendo vencido duas partidas e empatado outras duas. O Rio Branco ainda conta com mais um compromisso no campeonato, contra o Porto Velho, na sexta-feira (10), às 14h45, horário de Brasília.