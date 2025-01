Joicilene Inácio da Silva relatou uma história emocionante acerca de sua filha, Danielly Inácio dos Santos Souza, que prestou uma linda homenagem à sua tia “de consideração”, Angela Maria de Oliveira Leão, que morreu por complicações de um câncer aos 51 anos. A tia da jovem enfrentou um câncer de pulmão depois de ter se recuperado do câncer de mama.

Danielly, de 12 anos, decidiu que queria cortar os cabelos e doar para outras crianças que precisassem de suas mechas durante o combate contra algum câncer, como forma de apoiá-las na batalha contra a mesma doença que vitimou sua tia.

“O sonho dela era cortar o cabelo e a partir daí ela teve a ideia de cortar e doar ao hospital do câncer. Ela acompanhou desde o começo o tratamento da tia e cada vez mais ela foi tendo convicção de que essa era a melhor escolha”, contou a mãe da garota.

A tia faleceu no começo deste mês de janeiro, no dia 10, enquanto a homenagem da sobrinha veio 9 dias depois, no dia 19 de janeiro, quando cortou seus cabelos para que fosse destinado à doação.