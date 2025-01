Após ser esfaqueado, morador em situação de rua sai do hospital dançando o hit ‘Vai descer para BC’; ASSISTA

O morador em situação de rua Junio César da Costa Leal, de 49 anos, protagonizou uma cena inusitada dentro do pronto-socorro de Rio Branco na noite desta terça-feira (31). O homem havia sido vítima de uma tentativa de homicídio, após ser atingido por um golpe de faca no peito na noite de segunda-feira (30). O crime ocorreu na rua João Câncio, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Horas depois, ele voltou a ser agredido e precisou retornar ao hospital.

Depois de receber atendimento, Junio recebeu alta médica. No entanto, a poucos metros do pronto-socorro, foi novamente atacado e ficou desacordado. O segundo ataque aconteceu na rua Nações Unidas, onde ele foi abordado e brutalmente espancado.

A vítima foi levada novamente ao pronto-socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento e aguardou por uma nova alta médica. Ao perceber que a chegada do ano novo estava próxima, Junio celebrou dançando ao som de “Vai Descer Pra BC”, hit que se tornou sucesso no Brasil.

A cena foi gravada por outra pessoa que também estava no local recebendo cuidados médicos e tem potencial para virar meme na internet.

VEJA: