Arquiteta Carol Castro comemora aniversário ao lado da esposa, Jéssica Sales e de amigos

VIVAS A ALAMARA

A jornalista Alamara Barros que atualmente reside em João Pessoa – Paraíba, trocou de idade no dia 16 de janeiro, comemorando a data em grande estilo no Restaurante Flutuante Cibelly Mar na praia do jacaré as margens do rio Sanhauá, em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa. Confira alguns registros.

GLAMOUR

Esta colunista com o advogado Emerson Costa, em registro depois de visitar o belíssimo escritório de advocacia Emerson Costa Advocacia e Consultoria, conhecer suas instalações e ainda ganhar presente de aniversário. Emerson Costa atualmente é um dos advogados mais procurado do Estado por sua competência e presteza em lidar com o povo.

NIVER CAROL

A arquiteta Carol Castro comemorou a chegada de seu novo ciclo de forma intimista, com familiares e amigos na segunda – feira (20), em sua residência.

CONSULTEC

Na Consultec você encontra todo tipo de trabalho em contabilidade.

Análise de informações patrimoniais e de resultados

Gerenciamento de folha de pagamento

Controle de férias

Controle de documentos fiscais

Cálculo e planejamento tributário

Assessoria em questões societárias

Definição de preços

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) — para optantes do Simples Nacional;

Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS);

Declaração de Débitos Tributários Federais (DCTF) — optantes do Lucro Presumido, Lucro Real e, em alguns casos, também o Simples Nacional;

Não deixe de declarar seu Imposto de Renda a Consultec faz para você!

Contato: 68 99979-2648/99968-5352

ESTETIC FACE

Esta colunista com a Dra. Sandra Aguiar, que vem se destacando no Estado pelos seus serviços de qualidade, deixando os rostos dos acreanos mais harmoniosos. Se você tem vontade de se cuidar, arrumar algo que não esteja lhe agradando, como pálpebras caídas, orelhas rasgadas, papada, orelhas em grande extensão, lábios sem definição? Não perca mais tempo, agende sua avaliação!

Mais informações: 68 99600-2514/99612-5984

PARABÉNS A CLEIS

A Biomédica Cleis Cesar trocou de idade no dia 15 de janeiro comemorando a data no Jurará Choperia da Galeria Center Ville. A coluna deseja os parabéns!

INAUGURAÇÃO

Já em mãos desta colunista o convite para cerimônia de entrega da nova sede da Rádio Aldeia FM em Brasileia no dia 03 de fevereiro de 2025.

ROSÁLIA D’AVILA

A Esteticista Rosália D’avila sempre pensando em trazer o melhor aos seus clientes , trouxe para Rio Branco o Sérum Copaíba Amazônica que protege contra os danos UV, equilibra a oleosidade da pele, hidrata peles ressecadas, combate estrias e foliculite, alivia irritações e inflamações na pele, combate as rugas e linhas de expressão, devolve a firmeza e elasticidade da pele, clarea manchas – melasma e acnes.

Adquire o seu pelo 68 99973-1867

SURPRESA

Ontem (21) quem trocou de idade foi a empresária Ineis Castro, que ganhou festa surpresa no seu Restaurante Café do Teatro. A aniversariante ficou bastante emocionada, recebeu bastante carinho pela pessoa especial que é.