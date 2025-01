Assessoria se manifesta sobre internação de Luan Santana

Nesta quinta-feira (23/1), a notícia de que Luan Santana estava internado no Hospital São Luiz Alphaville, em São Paulo, veio à tona. A coluna Fábia Oliveira, sempre atenta a tudo, conversou com a assessoria do cantor, que contou detalhes do estado de saúde dele.

Luan foi hospitalização apenas para realizar exames de rotina e não por conta de um apendicite. Ele já estava com o procedimento marcado numa outra unidade de saúde, mas por conta do nascimento da filha, que aconteceu antes do previsto, decidiu reagendar a data.

Ainda segundo a equipe, a decisão da mudança se deu porque Jade Magalhães, sua esposa, deu à luz à Serena na clínica da Rede D’Or. A menina veio ao mundo no fim de dezembro, pegando os papais de primeira viagem. A cesárea estava marcada para 12 de janeiro.

Esta jornalista procurou o centro hospitalar em busca de mais informações sobre Luan Santana, mas nenhuma informação ou boletim médico foi divulgado. De acordo com o portal LeoDias, a internação foi confirmada por pessoas próximas ao sertanejo.