Ataque de piranhas em represa no interior de SP deixa 6 feridos

Um ataque de piranhas ocorrido no último fim de semana (25 e 26/1) na Represa do Broa, em Itirapina, município no interior de São Paulo, deixou seis banhistas feridos — cinco adultos e uma criança.

Segundo a Defesa Civil, todas as vítimas eram turistas e apenas uma delas teve caso considerado mais grave, com uma mordida no dedão do pé. Duas delas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital São José, e as outras foram socorridas por recursos próprios.

Em comunicado na manhã desta segunda-feira (27/1), a prefeitura de Itirapina informou que as autoridades locais já estão mapeando as áreas de desova de piranhas e implementando sinalizações para evitar que os banhistas entrem nessas regiões.

Os ataques aconteceram durante o período de piracema — período de reprodução das piranhas. Os animais costumam se reproduzir nas margens do rio e os machos defendem seus ninhos contra possíveis ameaças, o que pode resultar em incidentes com banhistas.

A prefeitura de Itirapina destacou, ainda, que casos semelhantes já foram vistos em cidades próximas, como Pereira Barreto e Santa Cruz da Conceição, mas não há qualquer registro de incidentes como este no município, considerado como isolado da região do Broa, onde a represa está localizada.