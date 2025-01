Atualizações no Instagram: veja o que mudou e como foi a reação de usuários

Algumas atualizações foram feitas no Instagram nesse último fim de semana pela Meta, empresa controladora da rede social. Usuários da plataforma notaram que as alterações da rede mudaram a forma como as fotos e vídeos aparecem na linha do tempo.

O Instagram agora mostra as fotos no formato de retângulo vertical, não mais de modo horizontal.

Mudanças nos reels

O Instagram também alterou o tempo de duração dos vídeos publicados no modo reels. Até então, esse modelo tinha — no máximo — 90 segundos de duração. Agora, recebe um vídeo com até três minutos.

As mudanças realizadas pelo Instagram, de acordo com Adam Mosseri — responsável pela gestão da rede social —, ocorreram por feedbacks de usuários.

“Historicamente, só permitimos reels até 90 segundos devido ao nosso foco em vídeos curtos, mas ouvimos o feedback de que isto é demasiado curto para aqueles que querem partilhar histórias mais longas. Espero que isto ajude”, escreveu em publicação no seu perfil no Instagram.

Repercussões das mudanças nas redes sociais

Essas mudanças, que assemelha o Instagram ao Tiktok, foi criticada por usuários no X. “Meu Deus a atualização do Instagram, detestei! O nome lá em cima perdido como se fosse título dos números. E essas fotos na vertical fazendo a gente ter que rolar mais o perfil porque ocupa mais espaço”, escreveu uma usuária.

“Que ódio dessa atualização do Instagram, ele simplesmente atrapalhou todo o meu feed do Instagram da empresa, as que possuem escrita ficou cortado na prévia, falam que dá pra ajustar e não dá”, publicou.