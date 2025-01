Balsa do DNIT volta a funcionar no rio Caeté para travessia de veículos pesados na BR-364

Após alguns dias inoperante, a balsa implantada pelo DNIT no Rio Caeté, voltou a funcionar nesta sexta-feira (31). Por conta de um problema na ponte do Caeté, km 10 da BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, foi preciso implantar uma rota alternativa.

Segundo informações, a balsa será empregada para transportar os caminhões e as carretas. Já a ponte não será fechada totalmente. Por ela, poderão passar os carros de pequeno porte, além de ambulâncias. Contudo, a equipe do DNIT continuará fazendo o monitoramento do tráfego por meio do Pare/Siga.

Conforme detalhou o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, a ponte do Caeté não será demolida, porém, precisa receber algumas intervenções já que ao menos dois pilares cederam nos últimos anos.