Balsa que fará travessia no Rio Caeté funcionará gratuitamente 24 horas, todos os dias da semana

A ponte do Rio Caeté, na BR-364, será interditada totalmente a partir do próximo sábado (18).

ENTENDA: DNIT já tem data para interdição total da ponte sobre o Rio Caeté, na BR-364

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a decisão emergencial foi necessária após inspeção técnica constatar trincas no bloco de fundações da travessia, ocasionadas por movimentação no talude da margem do Rio Caeté.

“Técnicos da autarquia seguem monitorando a ponte e foi declarada situação de emergência. Desta forma, o DNIT segue atuando para poder em breve contratar empresa para realizar os reparos necessários na travessia”, explicou o órgão.

Enquanto os serviços na ponte forem executados, o DNIT garantiu que a travessia no rio será feita por uma balsa, que funcionará gratuitamente 24 horas, todos os dias da semana.

“A embarcação está apta a transportar todos os tipos de veículos, incluindo carretas”.