Bastidores do Poder: Jorge Viana deixa liderança antiga do PT fora de reunião e causa mal-estar

O Acre, outrora berço de uma direita razoavelmente sensata, parece ter se rendido ao espetáculo do absurdo. Havia por aqui, mesmo uma ala conservadora respeitável, de discurso alinhado, que sabia onde estava o norte — ainda que eu não compartilhasse da bússola. Hoje, parece que esse equilíbrio se perdeu. O desfile de desvarios é deprimente.

E o que dizer dos que ainda têm coragem de lembrar, com um quê de celebração, o fatídico 8 de janeiro? Francamente, é como se quisessem arrastar a política para a sarjeta da história. Certas datas, são para serem esquecidas, jogadas na latrina e seladas com cimento grosso. Reviver essas memórias não é só falta de noção; é quase um delírio coletivo.

Ideologias têm seu lugar, é claro, mas há momentos em que o pragmatismo deveria falar mais alto. Democracia é jogo jogado, com regras claras. Dentro das quatro linhas, há espaço para quase tudo — quase. O problema é quando alguns, por ignorância ou má-fé, decidem apagar essas linhas e brincar de caos. E aí, meu amigo, só nos resta assistir, com uma ponta de desgosto, a direita tropeçando nas próprias convicções. Ou falta delas.

SEM ANISTIA!

Na quarta-feira (08), o presidente Lula e representantes dos Três Poderes se uniram em manifestações em Brasília, condenando os atos de vandalismo contra as sedes das instituições. Os discursos foram marcados por uma defesa contundente da democracia e uma forte condenação aos ataques golpistas.

NÃO FOI CONVIDADO

O ex-presidente do PT no Acre, Cesário Braga, ficou de fora da reunião que reuniu lideranças da antiga Frente Popular, comandada pelo ex-governador Jorge Viana, no primeiro final de semana de 2025. Questionado pela coluna sobre sua ausência, Cesário, atualmente em férias, foi categórico:

“Não fui convidado, e isso nada tem a ver com minhas férias. A reunião não era uma convocação oficial da direção do PT. O que posso afirmar com certeza é que não fui chamado.”

FERVOROSOS

Alguns dos novos vereadores eleitos em Rio Branco não perderam tempo e já começaram a mostrar serviço antes mesmo do retorno oficial dos trabalhos na Câmara. Se mantiverem esse ritmo ao longo do mandato, poderemos finalmente contar com parlamentares verdadeiramente ativos e comprometidos com os interesses da população.

PRIMEIRO PASSO

A vice-governadora Mailza Assis (PP) começou as visitas aos secretários de estado tendo como primeiro passo a Casa Civil, Secretaria de Governo ( SEGOV), Secretaria de Comunicação (SECOM) e Secretaria de Educação ( SEE). As visitas já são vistas como a primeira de muitas articulações para alinhar o secretariado para a campanha de governo em 2026.

“ACABOU A MAMATA”

Nas ruas e praças de um município do interior, o comentário é quase unânime: a mudança de gestão trouxe à tona um verdadeiro exorcismo de “fantasmas” da administração anterior. Segundo rumores, a prefeitura estava mais lotada de funcionários invisíveis do que de cidadãos de carne e osso. Agora, a nova gestão parece determinada a pôr fim a essas “assombrações”.

72 horas

O relógio já está correndo para o prefeito Tião Bocalom (PL), que recebeu um prazo de setenta e duas horas da justiça para explicar o polêmico aumento salarial dos secretários municipais. A solicitação, apresentada pelo vereador Eber Machado (MDB), contou com o respaldo da justiça, que acatou o pedido.

RECADO DO XANDÃO

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que as redes sociais só poderão operar no Brasil se seguirem as leis locais: “Aqui é uma terra que tem lei.” A declaração veio após o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciar o fim da checagem de fatos em suas plataformas, como Facebook, Instagram e WhatsApp, substituindo-a por “notas da comunidade”.

TRUMP E SUAS AMBIÇÕES

Antes mesmo de assumir oficialmente em 20 de janeiro, Donald Trump já dá indícios de suas ambições imperialistas. Em declarações polêmicas, afirmou que os EUA irão anexar a Groenlândia, tomar o controle do Canal do Panamá e, pasmem, transformar o Canadá em mais um estado americano. Uma agenda que já causa alvoroço internacional antes mesmo de seu início.