Rumo a 2026: Jorge Viana reúne a ‘velha guarda’ do PT e prepara o terreno no Acre

Já articulando seus movimentos para 2026, o ex-governador Jorge Viana (PT) iniciou 2025 com uma visita às terras de Chico Mendes, em Xapuri. Em suas redes sociais, Viana compartilhou uma foto, onde aparece tomando café com o ex-prefeito do município, Bira Vasconcelos (PT). Na legenda, elogiou o trabalho de Vasconcelos, afirmando que ele entregou a prefeitura de Xapuri com a “casa arrumada”. Em um gesto de cortesia política, Viana também desejou sucesso ao novo prefeito, Maxsuel Maia (PP).

Em Rio Branco, ainda durante seu recesso na Agência Brasileira de Promoção e Exportações (APEX), Jorge Viana (PT) aproveitou a passagem pelo Acre para reunir a ‘‘velha guarda’’ do Partido dos Trabalhadores. A foto, compartilhada nas redes sociais, destacam nomes como o ex-deputado Daniel Zen (PT), o vereador André Kamai (PT), o advogado Rodrigo Forneck, o ex-deputado Leo de Brito, o ex-senador Aníbal Diniz (PT), o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alécio, e Tiago Mourão, superintendente da Secretaria de Patrimônio no Acre.

Na legenda, Viana destacou: ‘Uma reunião política sobre o futuro e sobre esses tempos sombrios que vivemos no Acre.

Jorge Viana ainda conta com um eleitorado fiel, mesmo em tempos diferentes. Para quem manteve a hegemonia política por vinte anos, ele conhece bem o caminho das pedras. Bem posicionado nas pesquisas para o Senado em 2026, Viana sabe que é hora de juntar os cacos após duas derrotas consecutivas e recalcular a rota, evitando um passo em falso.

A reunião, que contou com a presença das principais lideranças do PT no Acre, certamente teve como objetivo afinar as estratégias para 2026. Após perder o protagonismo no estado, o PT busca uma retomada gradual, com o primeiro passo dado pela eleição de André Kamai para a Câmara Municipal de Rio Branco.

CÂMARA ITINERANTE

Um dos principais projetos do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira (UB), é aproximar o legislativo da população através da iniciativa “Câmara nos Bairros”. Joabe propõe levar as sessões e atividades da Câmara para dentro das comunidades, promovendo um diálogo direto entre os vereadores e os moradores. Além disso, a iniciativa visa estreitar a relação entre o Executivo municipal e a população, garantindo que as políticas públicas atendam às reais necessidades dos bairros.

NOMES NA MESA

Nos bastidores políticos, especula-se que já existam favoritos para assumir a liderança do prefeito Tião Bocalom (PL) na Câmara Municipal. Entre os nomes cotados, segundo apuração da coluna, destacam-se João Paulo Silva (POD), Rutênio Sá (UB), Antônio Morais (PL) e Samir Bestene (PP).

DEU O QUE FALAR

O anúncio do secretariado para o segundo mandato do prefeito Tião Bocalom (PL), realizado no sábado (04), gerou bastante repercussão, especialmente por conta de dois nomes. O polêmico ex-líder do prefeito na Câmara, João Marcos Luz (PL), foi nomeado para a pasta de Assistência Social e Direitos Humanos, enquanto Flaviane Stedille, nora do senador Márcio Bittar (UB), assumiu como secretária de Meio Ambiente. As indicações levantaram debates e expectativas, tanto pelas trajetórias dos nomeados quanto pelas conexões políticas que representam.

COMPETÊNCIAS A PARTE

Flaviane Stedille, nora do senador Márcio Bittar (UB), já ocupava o cargo de secretária adjunta de Finanças há dois anos na gestão do prefeito Tião Bocalom (PL). Formada em Engenharia do Petróleo, Flaviane, apesar de ser uma indicação política de seu sogro, é reconhecida por sua competência técnica. Por outro lado, a nomeação do ex-vereador João Marcos Luz (PL) para a pasta de Assistência Social e Direitos Humanos gerou controvérsias. Conhecido por seu histórico polêmico e uma atuação negativa na Câmara, Luz agora assume a responsabilidade por políticas públicas que ele frequentemente criticava, levantando questionamentos sobre sua adequação ao cargo.

CHARLENE LIMA

A publicitária Charlene Lima (PL) assumiu o cargo de secretária adjunta de Meio Ambiente, em mais uma indicação do senador Márcio Bittar (UB). Charlene, que teve papel de destaque na reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL), coordenava a agenda do chefe do Executivo municipal. Com sua experiência política, é um dos nomes cotados para disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições de 2026.

É A VEZ DELAS

O serviço militar é estabelecido pelo artigo 143 da Constituição Brasileira. Em 2025, todos os jovens do sexo masculino nascidos em 2007 devem se alistar até 30 de junho. Uma novidade importante é que, por meio de um novo decreto, as mulheres poderão se alistar de forma voluntária. Embora já pudessem ingressar nas Forças Armadas, agora, pela primeira vez, as mulheres têm a oportunidade de se alistar como soldados de forma voluntária.

LURDINHA LIMA

Comenta-se nos bastidores que a primeira-dama de Cruzeiro do Sul, Lurdinha Lima é um dos nomes para disputar uma vaga à Câmara Federal pelo PL.

A QUEM INTERESSA?

A quem interessa tirar a vice-governadora Mailza Assis (PP) da disputa política pelo governo em 2026? Mailza já demonstrou sua lealdade ao governador Gladson Cameli (PP), que, por sua vez, também tem sido claro ao afirmar que ela é a candidata natural à sua sucessão. A verdadeira disputa, neste momento, é entre Mailza e o senador Alan Rick (UB). Qualquer outro nome que surja para disputar o cargo, por ora, não passa de especulação.

COMEÇOU BEM

O prefeito Maxsuel Maia (PP) iniciou seu mandato com o pé direito, honrando a confiança dos xapurienses. Nesta segunda-feira (06), ele lançou a operação ‘Xapuri Bem Cuidada’, que tem como principal objetivo realizar a limpeza das ruas, garantindo uma cidade mais limpa e bem cuidada para a população.