Bia Miranda confirma acusação de Buarque sobre ter drogas em sua casa

O DJ Buarque quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as acusações feitas por Bia Miranda, que afirmou estar sendo impedida de conviver com o filho, Kaleb. Em suas redes sociais, ontem (12), o músico esclareceu os detalhes sobre a divisão da guarda da criança e rebateu as declarações da influenciadora.

Bia revelou ter medo de perder a guarda do filho e alegou que seu ex não permite que o bebê conviva no mesmo ambiente que seu atual namorado, Samuel Santanna, conhecido como Gato Preto. Isso gerou a maior polêmica e os dois brigaram feio através das redes sociais.

Nos stories, Buarque respondeu às acusações: “Quem é pai, ou quem é mãe e quer uma criação digna, de respeito, com paz, acredito eu que não vai querer viver em um ambiente de um bando de louco, um ambiente com pessoas usando drogas ou dinheiro, com uma criança de dois a sete meses, ou da idade que for, sendo formada ou criada”, disse o DJ.

“O ponto principal é a saúde mental do meu filho, a sanidade mental do meu filho, a criação do meu filho, a forma como ele será tratado, isso é o mais importante”, afirmou o produtor, que também contou que, no início, passava o dia cuidando do pequeno enquanto Bia saía à noite, deixando o filho “abandonado”.

“De 15 em 15 dias, ela pega o filho no final de semana, na sexta-feira, e devolve no domingo”, disse Buarque, explicando que não houve nenhuma proibição, mas sim um pedido. O DJ também afirmou que não quer que seu filho cresça próximo de uma pessoa que, segundo ele, já agrediu mulheres, não paga pensão e é “descompensado”, referindo-se ao atual namorado de Bia.

Porém, após a troca de farpas, Bia recentemente gravou stories onde basicamente confirma que há drogas em sua casa. “Que droga que fica aqui? A gente não cheira pó, que loucura! É maconha e isso aí tem em vários lugares”, disse ela em vídeo.