“Blue Monday”: por quê esta segunda é considerada o dia mais triste do ano?

Como combater o transtorno afetivo sazonal (TAS)

A maneira mais fácil de começar a combater o TAS é focar na exposição à luz, disse o Dr. Ravi Shah. “Se você não conseguir luz natural, compre uma caixa de luz”, recomendou ele.

A terapia com luz envolve sentar-se em frente a uma caixa de luz que emite luz muito brilhante por, no mínimo, 20 minutos por dia. A maioria das pessoas vê melhorias com esse método dentro de uma ou duas semanas após o início do tratamento.

Algumas pessoas começam a terapia com luz no início do outono, antecipando o retorno dos sintomas, para prevení-los.

Aumentar a exposição à luz solar também pode ajudar a melhorar os sintomas. Aqueles mais propensos a esses sintomas podem querer passar mais tempo ao ar livre ou arranjar um espaço na casa que seja exposto à luz do dia, perto de uma janela. Antidepressivos e terapia conversacional também são eficazes no tratamento do TAS.

Cuidar da saúde de maneira holística também pode ajudar: exercitar-se regularmente, alimentar-se bem, dormir o suficiente sempre que possível e manter-se conectado com a família e amigos. Converse também com seu médico, pois o TAS pode ser uma condição gerenciável com o diagnóstico e tratamento corretos.

“Se você se mantiver ativo fisicamente, mentalmente e socialmente e usar uma caixa de luz, isso vai ajudar bastante,” disse Shah.

Lâmpadas inteligentes podem ajudar a adormecer ou acordar suavemente, ajustando a luminosidade gradualmente. Cobertores ponderados têm sido benéficos para algumas pessoas que lutam contra insônia e ansiedade.

A ideia do Blue Monday

O conceito de Blue Monday foi, no melhor dos casos, uma ideia com a qual muitas pessoas podiam se identificar, mas também se revelou uma estratégia de marketing para viagens que provavelmente não deu certo. Mas por que parar por aí? Arnall mais tarde criou uma fórmula para determinar o dia mais feliz do ano, patrocinado por uma empresa de sorvetes, embora muitos encontrem consolo no doce quando estão menos felizes.

Portanto, se você está se sentindo bem hoje no Blue Monday, não espere que o dia traga um destino sombrio. Se você está lutando contra o TAS, há ajuda disponível.