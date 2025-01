Bombeiros encontram corpo de homem afogado após embarcação colidir contra balsa no Rio Caeté

O Corpo de Bombeiros conseguiu encontrar o corpo do homem que se afogou na águas do Rio Caeté nesta sexta-feira (24). A tragédia ocorreu após a embarcação em que ele estava colidir com a balsa que faz a travessia dos veículos.

A equipe do ContilNet registrou o momento em que a equipe de resgate encontra o corpo. A vítima foi identificada como Rodiney Cuesta.

A vítima chegou a ser vista com as mãos para cima, pedindo socorro. Duas pessoas pularam na água para tentar salvá-la, mas não conseguiram alcançá-la. O homem desapareceu em seguida.

A balsa está sendo utilizada para a travessia dos veículos, já que a ponte foi interditada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).