Câmeras de segurança mostram suspeito antes da tentativa de estupro no Horto Florestal

Imagens das câmeras de segurança instaladas pela Prefeitura de Rio Branco no Horto Florestal ajudaram a identificar Guilherme Silva da Cruz, de 23 anos, como o suspeito de tentativa de estupro contra uma mulher de 46 anos, ocorrida na manhã de sábado (11).

Os vídeos mostram o momento em que o acusado chegou ao parque, por volta das 5h35 da manhã, vestindo roupas que faziam parecer ser alguém comum, em uma caminhada matinal.

Após aguardar na trilha, ele atacou a vítima, tentando roubá-la antes de arrastá-la para o matagal. Durante a luta, a mulher conseguiu escapar e pedir ajuda.

No momento da prisão, o suspeito já havia trocado de roupa. A polícia, com o auxílio dessas imagens, conseguiu localizar e prender Guilherme rapidamente, no bairro Tancredo Neves.

Guilherme Silva da Cruz, de 23 anos, foi detido na tarde da segunda-feira (13), pouco tempo após ter sua prisão preventiva decretada pela Justiça.

Veja o vídeo: