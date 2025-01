Uma carreta carregada com garrafas de cervejas vazias tombou na noite da última quarta-feira (8), no km 966 da BR-364, em Vista Alegre do Abunã (RO). O veículo tinha saído de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, com destino a Cuiabá, no Mato Grosso.

O acidente teria sido causado por conta da luz alta dos faróis de um veículo que trafegava no sentido oposto ao caminhão, ofuscando a visão do motorista.

O condutor acabou perdendo o controle e saiu da pista. Ao tentar voltar, não conseguiu em razão do desnível acentuado do acostamento, que acabou causando o tombamento.

Apesar do susto, o incidente culminou apenas em danos materiais. O motorista sofreu um leve ferimento no joelho.