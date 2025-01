Carro furtado no Rio Grande do Norte é recuperado pela PRF no interior do Acre

A Polícia Rodoviária Federal identificou no último domingo (20), durante fiscalização na BR-317, em Epitaciolândia, município no interior do Acre, um veículo com sinais de adulteração nos elementos de identificação. Após consulta no sistema, foi constatado que o veículo havia sido furtado em Natal, capital do estado de Rio Grande do Norte, em junho de 2024.

O motorista relatou ter adquirido o veículo de um indivíduo local. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Polícia Civil para as providências cabíveis. O automóvel estava com a placa supostamente adulterada.

“Essa ação reforça o compromisso da PRF no combate à criminalidade e na garantia de segurança nas rodovias”, destacou a PRF em nota.