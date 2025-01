Casamento Sabrina Sato e Nicolas Prattes: veja como e onde foi a festa

Sabrina Sato e Nicolas Prattes reuniram familiares e amigos mais próximos em casamento intimista nesta sexta-feira (10/1). A cerimônia, que contou com 100 convidados, ocorreu em uma fazenda em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

O ator e a apresentadora assumiram o relacionamento publicamente há quase um ano e tiveram um breve noivado. Além de terem deixado a cerimônia em segredo e planejado uma celebração pequena para o grande dia, o casal também pediu para que os convidados evitassem o uso de celular.

A festa contou com a presença de famosos, como Ana Maria Braga, Júnior Lima, Mônica Benini, Fernanda Rodrigues e Fernanda Motta. Para animar a celebração, Sabrina Sato e Nicolas Prattes planejaram um show especial da cantora Mart’nália.

O exuberante vestido de Sabrina Sato foi assinado pelo italiano Giambattista Valli.

Na beleza, a noiva optou por um coque elaborado e uma maquiagem simples e elegante, festa por Krisna, maquiador queridinho das celebridades. Sabrina optou por um olho com esfumado marrom, cílios grandes e assimétricos e lábios brilhosos com contorno marrom para combinar com a sombra.

Veja alguns registros do casamento

