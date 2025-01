China tem surto de HMPV, o metapneumovírus humano, com sintomas semelhantes à Covid-19

A circulação do metapneumovírus humano (HMPV) na China tem causado preocupação e é alvo de monitoramento por autoridades no país. Hospitais lotados com infectados por esse vírus respiratório, com sintomas semelhantes aos da Covid-19, viralizaram nas redes sociais.

Conforme agências internacionais, chineses monitoram o HMPV desde dezembro. Até o momento, a origem do vírus é desconhecida.

O vírus tem infectado principalmente crianças e se espalhou pelo norte da China. Órgãos de saúde começaram a implantar medidas de emergência para impedir o aumento da circulação, mas conforme reportado pelo jornal britânico The Independent, o governo de Pequim, capital da China, definiu o momento como uma ocorrência sazonal.

Nessa sexta-feira (3), o Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que infecções respiratórias tendem a ter picos durante o inverno.

O QUE É O HMPV E QUAIS OS SINTOMAS?

O HMPV é um vírus que causa doenças respiratórias como rinite, sinusite, pneumonia e bronquite, e é similar à gripe. Ele foi descoberto pela primeira vez em 2001, conforme artigos científicos.

Os sintomas mais comuns são:

Tosse

Febre

Dor de garganta

Falta de ar

Nariz entupido ou escorrendo

A doença é transmitida em contato direto com alguém infectado ou pelo contato com superfícies contaminadas. O metapneumovírus é mais comum em crianças e pessoas idosas.