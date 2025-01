O vice-ministro de Defesa Civil da Bolívia, Juan Carlos Calvimontes, anunciou a construção de um muro de contenção nas áreas mais críticas do Rio Acre, em Cobija, no departamento de Pando, próximo à fronteira com o Brasil.

A medida foi definida após uma reunião entre autoridades bolivianas e brasileiras, como parte de um plano para mitigar os impactos das chuvas na região.

De acordo com Calvimontes, a decisão é baseada em um estudo técnico que identificou a necessidade de dragagens e instalação de comportas em pontos estratégicos do rio.

“Fizemos um sobrevoo sobre o rio Acre na companhia dos irmãos da República Federativa do Brasil. Pudemos observar, primeiro, todos os locais onde o estudo técnico da nossa intervenção nos mostrou que são pontos críticos do Rio Acre, onde serão feitas as dragagens e onde está prevista a construção de algumas comportas”, afirmou o vice-ministro ao jornal La Patria.

Embora os locais exatos das intervenções não tenham sido detalhados, o jornal boliviano informou que as ações devem abranger áreas desde a fronteira de Cobija com Brasiléia, no interior do estado do Acre.

A temporada de chuvas na Bolívia, que começou em novembro, tem causado grandes danos, com 16 mortes registradas e mais de 5 mil famílias desabrigadas, segundo dados oficiais do governo.