Cidade do Acre sedia 100ª edição do curso de instrução de nivelamento da Força Nacional

Com o objetivo de capacitar os operadores de segurança pública do Estado do Acre, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) em parceria da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), realiza a centésima edição do curso de instrução de nivelamento de conhecimento (INC), em Cruzeiro do sul.

O secretário de Segurança Pública em exercício, Evandro Bezerra, destaca que o curso é uma capacitação para os servidores da pasta. “Essa capacitação tem a finalidade de recrutar novos agentes para atuação na Força Nacional em situações de emergência e atualizar os conhecimentos dos profissionais de segurança”, disse.

As aulas iniciam no próximo dia 27 de janeiro e seguem até 25 de fevereiro, e beneficiará 121 operadores de segurança.

O coordenador do INC no Acre, subcomandante da Polícia Militar coronel Kleisson Albuquerque, diz que esse é um momento emblemático. “É a centésima edição e vai ser realizada no estado do Acre, vai ter a participação do Secretário Nacional de Segurança Pública, capacitar esses alunos aqui significa prepará-los ainda mais para operar também nessa região de fronteira, que nós sabemos é uma rota de tráfico internacional de drogas”, pontuou.

O treinamento conta com Aulas sobre direitos humanos, técnicas de abordagem policial e veicular, controle de distúrbios civis, patrulhamento, manejo de armamentos e equipamentos.

O instrutor do curso, capitão José Henrique de Araújo Neto, reitera como o curso funciona e os benefícios que ele traz para a sociedade: “Nesse momento a Força Nacional está entregando ao Estado do Acre uma capacitação os profissionais de Segurança Pública e ela atende a bombeiros, policiais civis e policiais militares. Esses profissionais que são capacitados conosco, no futuro a gente tem um retorno porque habilita esses profissionais a serem mobilizados e operar na Força Nacional nos outros estados”.

Os alunos já estão participando do Teste de aptidão Físico (TAF), aplicado pelos instrutores da Força Nacional, que teve início na última quarta feira(23) e vai até o próximo sábado (25), com provas na piscina, corrida e barras.