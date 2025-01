Clone? Semelhança entre Wesley Safadão e filho com Mileide impressiona na web

O público voltou a ficar impressionado nas redes sociais com a semelhança entre Wesley Safadão e Yhudy, seu filho com Mileide Mihaile.

O garoto completou 14 anos em novembro de 2024 e está cada vez mais parecido com o pai, gerando inúmeras comparações.

Veja!

A influenciadora está com o herdeiro em uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos, onde passaram a virada do ano. “Esse menino é o clone do pai”, escreveu uma internauta em uma das fotos do jovem. “Alguém já lhe disse que você pariu o pai do seu filho?”, indagou outra pessoa.