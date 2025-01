CNU: calendário é antecipado e notas vão sair em 4 de fevereiro

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) alterou novamente o calendário do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos”. Agora, a divulgação das notas finais será feita em 4 de fevereiro, uma semana antes da previsão anterior, que era 11 de fevereiro.

Os aprovados terão os dias 4 e 5 de fevereiro para confirmar participação nos cursos de formação.

Na quarta (15/1) será publicado um edital específico sobre os cursos de formação.

No fim do ano passado, a divulgação dos resultados finais do certame foi adiada após um processo de judicialização que culminou em um acordo com o governo federal.

“No governo federal, a gente está com uma expectativa muito grande para a chegada dos novos servidores e servidoras. Portanto, a antecipação é muito oportuna”, disse a ministra Esther Dweck ao fazer o anúncio.

A lista definitiva de classificação para todos os cargos e a convocação para matrícula nos cursos de formação será divulgada em 28 de fevereiro. Isso porque candidatos podem subir nas listas de classificação.

Segundo o diretor do CNU, Alexandre Retamal, a antecipação no cronograma ocorreu porque o trabalho foi intensificado no final de ano. Ele ressaltou a necessidade de receber os candidatos e dar posse a esses novos servidores. “Estamos trabalhando para fazer tudo com o máximo de celeridade possível”, disse Retamal.

CNU, o “Enem dos Concursos”

Inspirado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o CNU ofertou 6.640 vagas, distribuídas em 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

As vagas foram divididas em oito blocos temáticos:

Bloco 1 – Administração e Finanças Públicas (744 vagas)

Bloco 2 – Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação (580 vagas)

Bloco 3 – Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário (538 vagas)

Bloco 4 – Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (971 vagas)

Bloco 5 – Políticas Sociais, Justiça e Saúde (1.008 vagas)

Bloco 6 – Trabalho e Previdência (370 vagas)

Bloco 7 – Dados, Tecnologia e Informação (1.737 vagas)

Bloco 8 – Nível Intermediário (692 vagas)

Inicialmente, a primeira edição do CNU seria aplicada em 5 de maio. Mas, às vésperas das provas, em 3 de maio, o governo federal anunciou o adiamento do concurso unificado em todo o Brasil devido ao estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul.

As provas do “Enem dos Concursos” foram aplicadas em dois turnos (manhã e tarde) em 228 municípios no dia 18 de agosto. Cerca de 970 mil candidatos fizeram o exame. Com isso, o CNU tornou-se o maior concurso da história do país.

A taxa de abstenção do Concurso Unificado foi de 54,12%, de acordo com o MGI.

Sob organização da Fundação Cesgranrio, a aplicação do exame foi dividida em:

Provas objetivas, com matriz comum a todos os candidatos; e Provas específicas e dissertativas, por blocos temáticos.

Curso de formação

Na quarta-feira (15/1) será publicado um edital específico sobre os cursos de formação. No dia 4/2, as informações serão disponibilizadas na Área do Candidato.

Poderão ter novas convocações nos dias 11 e 12 de fevereiro. Vale lembrar que a convocação do candidato para o curso de formação em um cargo específico implica a eliminação desse candidato para os cargos abaixo na sua lista de preferência.

O candidato que não manifestar interesse em participar de curso de formação no prazo estabelecido estará eliminado da disputa de vagas relativas ao cargo/carreira para o qual foi convocado e das vagas dos cargos/carreiras abaixo na sua lista de preferência.