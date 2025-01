‘Cobra’ é esfaqueado após rixa antiga em Rio Branco; ele correu para pedir socorro no PS

Edilson Menezes da Silva, de 50 anos, conhecido popularmente como “Cobra”, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpe de faca na manhã desta terça-feira (31), nas proximidades do Mercado do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, na manhã desta terça-feira, Cobra estava caminhando em direção ao Mercado do Bosque. Ao passar por um beco próximo a uma casa lotérica, foi confrontado por um desafeto que, armado com uma faca, desferiu um golpe em seu braço direito. Para evitar novos ataques, o morador de rua correu e pediu ajuda no pronto-socorro de Rio Branco, no setor de emergência.

Cobra foi atendido, teve o corte no braço suturado (costurado) e, em seguida, foi liberado. O caso não foi registrado pela Polícia Militar e não será investigado pela Polícia Civil.