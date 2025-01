Colesterol “vaza” pela pele de homem que comia tabletes de manteiga

Um homem de 40 anos, morador da Flórida, nos Estados Unidos, desenvolveu placas amareladas de colesterol nas mãos em consequência da dieta que levava. Aos médicos, ele disse se alimentar exclusivamente de produtos de origem animal. O caso foi publicado na revista JAMA Cardiology, na última quarta-feira (22/1).

De acordo com os cardiologistas que cuidaram do paciente, os nódulos de gordura haviam aparecido nas mãos, pés e cotovelos do homem nas três semanas anteriores a ele buscar o atendimento.

O paciente, que não teve o nome identificado, relatou ter adotado uma dieta carnívora nos oito meses anteriores, com alto consumo diário de gorduras, incluindo três a seis quilos de queijo, 100 gramas de manteiga — consumida em tabletes, como lanche — e bifes com muita gordura adicional.

Apesar de alegar ter perdido peso e sentido a melhora nas funções cognitivas desde a mudança da dieta, o homem estava com níveis de colesterol extremamente altos. O exame teve pontuação superior a mil mg/dL, cinco vezes maior do que o máximo recomendado.

O que levou o colesterol a vazar pela pele?

O homem foi diagnosticado como xantelasma, condição em que o excesso de gordura no sangue sai dos vasos sanguíneos, formando depósitos visíveis na pele. De acordo com os médicos, o paciente não apresentava sintomas além das erupções cutâneas.

“Este caso destaca o impacto dos padrões alimentares nos níveis de lipídios e a importância do controle da hipercolesterolemia para prevenir complicações”, escreveram os cardiologistas na análise do caso.

O xantelasma é mais comum ao redor dos olhos, mas também pode ocorrer em qualquer parte do corpo, especialmente em indivíduos com colesterol extremamente alto. Os remédios tradicionais para controle do colesterol raramente conseguem resolver o problema dos depósitos de gordura na pele.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), os xantelasmas podem ser tratados por meio de cirurgia da pele, com remoção e sutura sob anestesia local; mas também com técnicas destrutivas, usando ácidos, laser ou eletrocoagulação. Todos os tratamentos podem deixar uma pequena marca ou cicatriz.

Cinco vezes mais que o saudável

A SBC recomenda que o colesterol total não ultrapasse 190 mg/dL, cinco vezes menos o que foi registrado no paciente norte-americano. Níveis tão altos podem aumentar o risco de eventos graves como o acidente vascular cerebral (AVC).