Colisão frontal entre carro e moto deixa adolescentes gravemente feridos na em rodovia do Acre

Os adolescentes M.L.G., de 17 anos, e Y.C.S.M., de 16 anos, ficaram gravemente feridos após uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta, na tarde deste sábado (25), no km 2 do Ramal Linha Nova, próximo à Vila do “V”. O acidente aconteceu em um trecho conhecido como “Ladeirão”, quando os jovens, que retornavam para casa após jogarem futebol na Vila do Incra, tentaram desviar de um veículo e colidiram com outro que vinha no sentido oposto.

De acordo com informações de moradores, o condutor da motocicleta, M.L.G., de 17 anos, não possuía habilitação e sofreu ferimentos graves, incluindo uma possível fratura na face, fratura na perna esquerda, traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e sangramento ativo no rosto. O passageiro, Y.C.S.M., de 16 anos, apresentou uma fratura exposta no braço esquerdo e um corte profundo nas costas.

A ambulância 09 de Porto Acre realizou os primeiros atendimentos no local. Posteriormente, os socorristas transferiram os adolescentes para a ambulância 01 no km 30, que deu continuidade ao atendimento. Eles foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

O Policiamento de Trânsito foi acionado e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos envolvidos foram removidos do local.