Com apoio tático, polícia penal vistoria estrutura do presídio de Sena Madureira

Nesta quinta-feira (30), a Polícia Penal realizou uma grande operação de vistoria no Presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. A ação contou com a participação de grupos especializados de intervenção rápida de Rio Branco, incluindo o GPOE. O objetivo foi verificar a estrutura física da unidade e retirar possíveis objetos ilícitos.

O presídio abriga não apenas detentos de Sena Madureira, mas também de municípios vizinhos, como Manoel Urbano e Santa Rosa. De acordo com o diretor da unidade, Wesley Souza, a revista preventiva foi essencial para garantir a segurança do local e impedir a circulação de materiais proibidos entre os presos. Ele destacou o empenho dos envolvidos na operação e agradeceu a colaboração das equipes especializadas e do efetivo da unidade.

Embora a ação tenha sido considerada um sucesso, o número de itens apreendidos não foi divulgado. Operações desse tipo são realizadas regularmente para manter a ordem no sistema prisional e prevenir possíveis incidentes.

Por Radar 104