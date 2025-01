Comandante do BPTran flagra motorista fazendo conversão proibida em Elevado: “Palhaço”

A comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), tenente-coronel Eliana Maia, flagrou uma infração de trânsito na movimentada Estrada Dias Martins, próximo ao recém-inaugurado elevado Beth Bocalom, em Rio Branco, na tarde desta quarta-feira (1). Um motorista foi surpreendido ao tentar realizar uma conversão proibida sobre uma faixa de pedestres.

A situação foi registrada em vídeo por um condutor que passava pelo local no momento do ocorrido. Segundo informações obtidas pela reportagem da Folha do Acre, o infrator é um subtenente da Polícia Militar da reserva remunerada, identificado como Clodomir. Nas imagens, a tenente-coronel Eliana Maia desce de seu veículo e aborda o condutor, identificando-se como oficial da PM e advertindo-o pela infração cometida.

Durante a abordagem, a comandante repreendeu o motorista com firmeza, exigindo que ele respeitasse as leis de trânsito. O infrator tentou justificar sua atitude, alegando que outros motoristas haviam feito o mesmo sem ser repreendidos. Ainda assim, foi orientado a recuar e desistir da conversão ilegal.

A Polícia Militar informou que emitirá uma nota oficial sobre o ocorrido, a ser incluída posteriormente.

Confira o vídeo acima com o flagrante registrado.

Veja o vídeo: